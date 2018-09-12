Прямой эфир

Жительница Коми хотела купить шубу в соцсети и потеряла 30 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница города Вуктыла в Коми потеряла 30 тыс. рублей, пытаясь купить шубу в интернете. По ее заявлению проверку проводят правоохранительные органы.

Как рассказала сама пострадавшая, она заказала норковую шубу через социальную сеть. Менеджер интернет-магазина связалась с ней и сообщила, что покупательнице на дом доставят сразу две шубы, чтобы она могла из них выбрать.

После этого женщина перевела на указанные продавцом реквизиты деньги в счет оплаты покупки. Но в указанное продавцом время шубы ей никто не принес. Связаться с магазином женщина не смогла. Подождав еще несколько дней, пострадавшая обратилась в полицию, передает ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось о том, что волгоградский пенсионер лишился 520 тыс. рублей, зарытых на собственном участке. Он закопал деньги во дворе своего дома, а через пару недель их уже не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудница супермаркета в США съела ветчины на $9 тыс. за восемь лет
Саудовскую принцессу обокрали в гостинице Парижа на €800 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017