Жительница Коми хотела купить шубу в соцсети и потеряла 30 тыс. рублей

Жительница города Вуктыла в Коми потеряла 30 тыс. рублей, пытаясь купить шубу в интернете. По ее заявлению проверку проводят правоохранительные органы.

Как рассказала сама пострадавшая, она заказала норковую шубу через социальную сеть. Менеджер интернет-магазина связалась с ней и сообщила, что покупательнице на дом доставят сразу две шубы, чтобы она могла из них выбрать.

После этого женщина перевела на указанные продавцом реквизиты деньги в счет оплаты покупки. Но в указанное продавцом время шубы ей никто не принес. Связаться с магазином женщина не смогла. Подождав еще несколько дней, пострадавшая обратилась в полицию, передает ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось о том, что волгоградский пенсионер лишился 520 тыс. рублей, зарытых на собственном участке. Он закопал деньги во дворе своего дома, а через пару недель их уже не было.