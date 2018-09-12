Температура в Москве понизится до нуля градусов с 17 сентября

Средняя температура воздуха в столице понизится до нуля градусов со следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Похолодание придет в Москву с 17 сентября из-за скандинавского антициклона. Ветер ожидается северный, умеренный, температура воздуха в течение суток составит от -2 до +3 градусов, что близко к норме, пишет НСН.

Во вторник, 18 сентября, ветер ослабеет под влиянием антициклона, однако температура продолжит снижаться. Существенных осадков не прогнозируется.

На текущей неделе синоптики обещают теплую погоду, но с осадками и сильным ветром из-за надвигающегося скандинавского циклона. 12 и 13 сентября будет ветрено и дождливо, порывы ветра могут достигать 12–18 м/с, атмосферное давление сохранится в пределах нормы. Днем 12 сентября столбики термометров в столице поднимутся до отметки +21...+23 градуса, в области — до +19...+24 градусов. 13 сентября температура понизится до +18...+20 градусов в столице и до +16...+21 в области, усиление ветра возможно до 12–17 м/с, местами пройдет небольшой дождь, пишет «Интерфакс».

В ночь на 14 сентября ожидается понижение температуры до +8...+10 градусов в столице и до +5...+10 градусов, местами до нуля, в Подмосковье. Днем температура в Москве и области составит до +21 градуса, осадков не ожидается, порывы ветра не будут превышать 5–10 м/с.