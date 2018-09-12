Уникальную экспедицию на Новую Землю завершили моряки Северного флота

В Североморске встретили моряков Северного флота, которые вернулись из уникальной экспедиции на арктический архипелаг Новая Земля. Они прибыли на борту большого десантного корабля «Георгий Победоносец». Он доставил военнослужащих в труднодоступные районы побережья архипелага.

По словам начальника штаба СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина, участники экспедиции стали первыми в современной истории, кому удалось пройти арктическими маршрутами первопроходцев по одному из самых загадочных архипелагов Северного Ледовитого океана, передает ИА «Би-порт».

Третий этап экспедиции начался 31 июля. Моряки-североморцы повторили морские маршруты первых исследователей Новой Земли. Они высаживались в губе Крестовая, заливе Русская Гавань и на мысе Желания.

Во время предыдущих этапов исследователи пересекли Южный остров от Карского до Баренцева моря, добрались до северной точки своего маршрута — пролива Маточкин Шар — и исследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.

Во время плавания у них была возможность проверить надежность вездеходной техники, которая стоит на вооружении подразделений арктической бригады и морской пехоты РФ.

Ранее сообщалось о том, что геологи МГУ имени Ломоносова открыли новое для Земли явление — криовулкан. Его нашли на полуострове Ямал.