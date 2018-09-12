Поврежденные ураганом крыши и заборы восстановят под Ростовом

В Ольшанском сельпо Целинского района Ростовской области планируют восстановить крыши домов и заборы, поврежденные сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Денежные средства на выполнение работ будут выделены из резервного фонда по распоряжению главы региона Василия Голубева. В общей сложности будет направлено 330 тыс. рублей, пишет RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу.

В числе пострадавших также находятся жители хутора Пушкино. На восстановительные работы они получат по 10 тыс. рублей.

Сильный ветер действовал в части региона 6 сентября. Он повалил множество деревьев, а также разрушил крыши некоторых зданий и повалил заборы.