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Резидент ТОР «Приамурская» построит мусороперерабатывающий комплекс

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В следующем году компания «Эколайф» начнет строить в районе села Ровное Амурской области несколько взаимосвязанных производств, основой которых станет мусороперерабатывающий комплекс мощностью 25 тыс. т в год. Резидент ТОР «Приамурская» планирует получать биодизель, выращивать овощи в теплицах, выпускать картофельные чипсы. Общая стоимость проекта составляет около 210 млн рублей.

В комплекс по получению биодизеля вложили 30 млн рублей. Требуются дополнительные средства на закупку сырья. Компания находится в финальной стадии переговоров с МСП банком, отмечает ИА PrimaMedia. Пока резидент не может зайти на площадку будущего мусороперерабатывающего комплекса, так как не готов договор на аренду земли, в который на одном из этапов внесли небольшие изменения. 

Как пишет asn24.ru, в Благовещенске ищут подрядчика по уборке улиц от мусора. Речь идет о подметании тротуара на набережной Амура, очистке урн, а также о подготовке города к праздникам. Контракт почти на 32 млн рублей будет действовать в столице Амурской области с 1 января 2019 по 30 ноября 2020 года. 

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