Порошенко примет участие в форуме регионов Белоруссии и Украины

Президент Украины Петр Порошенко намерен посетить форум регионов Белоруссии и Украины. Об этом сообщил посол республики в Минске Игорь Кизим.

«Изначально идея была <…>, что будет участие президентов [двух стран] под их патронатом. Визит (Порошенко. — Ред.) планируется», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 12 сентября.

Глава дипмиссии также отметил, что идея участия лидеров двух государств в форуме была озвучена еще во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину в июле 2017 года.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины состоится 25–26 октября в белорусском Гомеле. В мероприятии планируют принять участие представители 18 областей Украины.

Ранее социологи аналитического объединения «Кальмиусская группа» установили, что каждый четвертый гражданин Украины хотел бы возрождения Советского Союза, а почти половина населения страны полагает, что жизнь в советские времена была лучше.