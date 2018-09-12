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Популярное кафе сгорело в центральном парке Новосибирска

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Популярное кафе «Штолле» сгорело в Центральном парке в Новосибирске. Посетителей в этот момент внутри не было, сотрудники смогли выбраться из здания самостоятельно. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает vn.ru со ссылкой на оперативную службу МЧС по региону, пожар начался в вечерние часы накануне, 11 сентября. Машины экстренных служб прибыли на место через шесть минут после того, как был принят вызов. Через 10 минут возгорание было ликвидировано.

Огонь повредил внутреннюю отделку помещений и мебель. На месте происшествия работает комиссия. Ей предстоит установить точную причину пожара. Предварительная причина пока не называется.

В конце августа сообщалось о том, что в Новосибирской области разыскивают пиромана, который четвертый год подряд в селе на границе с Новосибирском поджигает дома и надворные постройки.

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