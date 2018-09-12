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В Китае опровергли данные о казни убийцы девяти школьников

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhu Xudong
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В правоохранительных органах уезда Мичжи в Северно-Западном Китае опровергли данные об исполнении казни в отношении 28-летнего Чжао Цзэвэя, который убил девять учеников средней школы города Юйлинь.

Как пишет в среду, 12 сентября, информационный портал The Paper, обвиняемый до сих пор находится под арестом.

Приговор китайцу вынесли в июне через полтора месяца после совершения им нападения с ножом на группу школьников.

27 апреля осужденный напал на учащихся средней школы, в которой сам когда-то учился. Позднее на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые издевались над ним в юности.

Погибли семь девочек и два мальчика.

В ноябре 2017 года мужчина, также вооруженный ножом, напал на школьников младших классов в южной провинции Хайнань.

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