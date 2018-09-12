Рынок Тюмени открыли после устранения всех нарушений
Второй этаж центрального рынка Тюмени заработал после устранения всех нарушений пожарной безопасности. Его открыли по результатам проверки специальной комиссии, состоящей из представителей пожарной инспекции и Госстройнадзора.
Как уточняет megatyumen.ru, второй этаж рынка не работал с мая 2018 года. Его закрыли после внеплановой проверки МЧС и прокуратуры. Тогда было выявлено 21 нарушение. В частности, проверяющих не устроило отсутствие эвакуационных выходов со второго этажа на улицу.
На директора ТМУП «Рынок» был наложен штраф в 15 тыс. рублей, а также внесено представление о запрете торговой деятельности до устранения всех нарушений.
Повторная проверка прошла в минувшую пятницу, 7 сентября. Выяснилось, что руководство рынка все нарушения устранила — две лестницы со второго этажа выходят наружу.