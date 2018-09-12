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Рынок Тюмени открыли после устранения всех нарушений

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Второй этаж центрального рынка Тюмени заработал после устранения всех нарушений пожарной безопасности. Его открыли по результатам проверки специальной комиссии, состоящей из представителей пожарной инспекции и Госстройнадзора.

Как уточняет megatyumen.ru, второй этаж рынка не работал с мая 2018 года. Его закрыли после внеплановой проверки МЧС и прокуратуры. Тогда было выявлено 21 нарушение. В частности, проверяющих не устроило отсутствие эвакуационных выходов со второго этажа на улицу.

На директора ТМУП «Рынок» был наложен штраф в 15 тыс. рублей, а также внесено представление о запрете торговой деятельности до устранения всех нарушений.

Повторная проверка прошла в минувшую пятницу, 7 сентября. Выяснилось, что руководство рынка все нарушения устранила — две лестницы со второго этажа выходят наружу.

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