Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Сочи

Возгорание произошло утром 12 сентября в рейсовом автобусе, который вез пассажиров из Адлера в Ставрополь в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила в 7:30 по местному времени (совпадает с московским). Автобус загорелся в районе поселка Дагомыс муниципального образования «Город-курорт Сочи». Уже через 22 минуты пожарным удалось потушить огонь.

«Предварительная причина ЧП — возгорание в моторном отсеке. Эвакуировано 12 человек, погибших и пострадавших нет», — приводит «Интерфакс» сообщение экстренных служб. Как уточняет сайт kp.ru, движение на участке дороги, где произошло ДТП, уже восстановлено.

В Москве в ночь на 12 сентября грузовик перевернулся и задел легковой автомобиль на съезде на Новорижское шоссе. В результате одна машина загорелась, пострадали два человека.