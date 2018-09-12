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Ученик выстрелил из пистолета в ухо одноклассницы в школе Омска

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Полиция Омска проводит проверку после инцидента в одной из городских школ. Пятиклассник принес в школу травматический пистолет и на перемене выстрелил в ухо своей однокласснице. ЧП произошло в минувшую пятницу, 7 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Сама пострадавшая, чьи слова приводит РИА «Омск-информ», рассказала, что мальчик стрелял из пистолета, стоя у туалета. Она попросила его показать оружие, а после того, как вернула пистолет, школьник стрельнул ей в ухо.

У нее закололо в ухе и появились посторонние звуки, однако учительница отправила ее на следующий урок, не сообщив о случившемся родителям. Об инциденте они узнали только вечером от сына-первоклассника.

Мама пострадавшей лишь на следующий день смогла дозвониться классному руководителю, однако та на претензии о том, что родителей не уведомили о случившемся и не вызвали медиков, ответила, что не посчитала инцидент серьезным происшествием.

Полиция опросила девочку, ее родителей, стрелявшего мальчика и его маму. Пистолет изъят на экспертизу. Мама пострадавшей намерена подать в суд на родителей пятиклассника и потребовать возмещение расходов на лечение дочери — 3 тыс. рублей.

Сегодня на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас произошла стрельба. Один человек погиб.

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