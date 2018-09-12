«Газпром» ждет от Китая роста потребления газа до 300 млрд кубометров в год

Председатель правления энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что потребление природного газа в Китае будет увеличиваться и составит уже в ближайшие годы 300 млрд кубических метров в год. Такое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 12 сентября.

Он отметил, что газовый рынок Китая является самым динамичным в мире.

«В 2017 году потребление в стране увеличилось более чем на 15% и достигло 237 млрд кубометров», — цитирует его в среду, 12 сентября, ТАСС.

Темпы роста потребления опережают уровень собственной добычи в Китае, поэтому власти страны будут наращивать импорт. Российская компания готова поставлять потребителям КНР значительные объемы газа, добавил Миллер.

Накануне, 11 сентября, президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встреча состоялась в рамках поиска инициатив ВЭФа.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русский на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.