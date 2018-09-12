Прямой эфир

Активисты очистили скалы Алтая от надписей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты отделения Русского географического общества Алтайского края продолжаются очищать скалы от надписей и различных изображений, которые наносят туристы. Работа проводится в рамках проекта «Чистые скалы — достояние Алтая». Об этом сообщает Минприроды региона.

На данный момент были очищены поверхности скал в Алтайском, Смоленском, Краснощековском, Красногорском, Змеиногорском, Чарышском и Курьинском районах. Так, в августе активисты работали в Краснощековском и Чарышском районах. На участке дороги Краснощеково–Харлово и около села Харлово им удалось очистить от надписей более 200 кв. м скал.

Помимо этого, были проведены работы на территории памятника природы краевого значения «Скалы Большой и Малый Монастыри». Там было восстановлено около 120 кв. м скал, пишет altapress.ru.

Проект «Чистые скалы — достояние Алтая» стартовал в сентябре 2017 года. За время его работы активистам удалось восстановить и вернуть первоначальный вид 3 тыс. кв. м скальной породы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовое захоронение нашли в Алтайском крае во время работ
Животноводческий комплекс построят в Алтайском крае за 3 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017