Активисты очистили скалы Алтая от надписей

Активисты отделения Русского географического общества Алтайского края продолжаются очищать скалы от надписей и различных изображений, которые наносят туристы. Работа проводится в рамках проекта «Чистые скалы — достояние Алтая». Об этом сообщает Минприроды региона.

На данный момент были очищены поверхности скал в Алтайском, Смоленском, Краснощековском, Красногорском, Змеиногорском, Чарышском и Курьинском районах. Так, в августе активисты работали в Краснощековском и Чарышском районах. На участке дороги Краснощеково–Харлово и около села Харлово им удалось очистить от надписей более 200 кв. м скал.

Помимо этого, были проведены работы на территории памятника природы краевого значения «Скалы Большой и Малый Монастыри». Там было восстановлено около 120 кв. м скал, пишет altapress.ru.

Проект «Чистые скалы — достояние Алтая» стартовал в сентябре 2017 года. За время его работы активистам удалось восстановить и вернуть первоначальный вид 3 тыс. кв. м скальной породы.