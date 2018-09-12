Путин оценил развитие отношений России и Монголии

Российско-монгольские отношения развиваются поступательно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер поблагодарил президента Монголии за то, что он во второй раз принимает участие в ВЭФ. Путин отметил, что поступательному развитию взаимоотношений двух стран способствуют принятые ранее решения.

«В целом мы удовлетворены тем, как это происходит», — подчеркнул российский президент.

По его словам, за прошедший год товарооборот между государствами вырос на 50%, а в первом полугодии текущего года этот показатель составил почти 30%. Кроме того, как отметил президент России, увеличился объем контейнерных перевозок транзитом через территорию Монголии по Улан-Баторской железной дороге.

Четвертый Восточный экономический форум проходит в эти дни на острове Русский во Владивостоке. Мероприятие, направленное на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регион, завершится 13 сентября.