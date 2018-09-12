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Трамп назвал президента Египта «чертовым убийцей»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп в разговоре со своим бывшим юридическим консультантом Джоном Доудом назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси «чертовым убийцей». Об этом в своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» рассказал журналист The Washington Post Боб Вудворд.

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По его словам, после телефонных переговоров, в которых речь зашла об освобождении американки египетского происхождения Айи Хиджази из-под стражи и ее отправке в США, Трамп назвал ас-Сиси убийцей, причем сделал это очень эмоционально, пишет ТАСС.

Глава Белого дома также спародировал египетского президента и заявил, что тот заставляет нервничать во время телефонного разговора, а затем пытается надавить и потребовать услугу. Трамп также выразил мнение, что такое поведение ужасно.

Книга «Страх. Трамп в Белом доме» поступила в продажу 11 сентября. Выдержки из нее публиковались в СМИ еще с начала месяца.

В Белом доме уже назвали издание недостоверным. По словам Трампа, источники Вудворда неубедительны.

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