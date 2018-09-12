СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта в Триполи
Международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи подвергся ракетному обстрелу.
Как передает агентство Reuters, в непосредственной близости от воздушной гавани были слышны взрывы, одна из ракет упала в море.
По данным агентства, в результате атаки никто не пострадал. Из-за обстрела направлявшийся в Триполи коммерческий рейс из Египта был вынужден приземлиться в аэропорту города Мисрата.
С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.
В стране установилось двоевластие: в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.
Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Национальной армией во главе с Хафтаром, которая борется с исламистами.