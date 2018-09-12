Прямой эфир

СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта в Триполи

0
Фото: TASS/ZUMAPRESS.com/Hamza Turkia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи подвергся ракетному обстрелу.

Как передает агентство Reuters, в непосредственной близости от воздушной гавани были слышны взрывы, одна из ракет упала в море.

По данным агентства, в результате атаки никто не пострадал. Из-за обстрела направлявшийся в Триполи коммерческий рейс из Египта был вынужден приземлиться в аэропорту города Мисрата.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие: в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Национальной армией во главе с Хафтаром, которая борется с исламистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертники атаковали штаб–квартиру нефтяной компании в Триполи
Около 40 человек ранены при нападении боевиков на аэропорт в Триполи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017