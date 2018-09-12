После покорения здания банка в Колумбии задержали «русского человека-паука»
Руфер Павел Гогулан, получивший в СМИ прозвище «русский человек-паук», взобрался на 12-этажное здание банка в колумбийском Медельине без страховки.
На крыше здания экстремала встретили и задержали сотрудники правоохранительных органов, передает «Федеральное агентство новостей».
Петербургский руфер забрался на крышу банка примерно за 10 минут. За подъемом 25-летнего россиянина наблюдали сотни местных жителей.
Гогулан уже пытался взобраться на это здание неделю назад, но его планам помешали сотрудники безопасности. Не так давно он покорил здание бизнес-центра в Медельине.
В начале июля Гогулан забрался на небоскреб в Парагвае. Покорение высоты тогда экстремал посвятил победе сборной России над командой Испании в ходе чемпионата мира по футболу.