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После покорения здания банка в Колумбии задержали «русского человека-паука»

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Фото: youtube.com
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Руфер Павел Гогулан, получивший в СМИ прозвище «русский человек-паук», взобрался на 12-этажное здание банка в колумбийском Медельине без страховки.

На крыше здания экстремала встретили и задержали сотрудники правоохранительных органов, передает «Федеральное агентство новостей».

Петербургский руфер забрался на крышу банка примерно за 10 минут. За подъемом 25-летнего россиянина наблюдали сотни местных жителей.

Гогулан уже пытался взобраться на это здание неделю назад, но его планам помешали сотрудники безопасности. Не так давно он покорил здание бизнес-центра в Медельине.

В начале июля Гогулан забрался на небоскреб в Парагвае. Покорение высоты тогда экстремал посвятил победе сборной России над командой Испании в ходе чемпионата мира по футболу.

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