США не допустили российский самолет к полетам по Договору об открытом небе

Соединенные Штаты заблокировали допуск новейшего российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам над государствами — участниками Договора по открытому небу. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, со 2 по 11 сентября проходило мероприятие по освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН. После проведенных испытаний итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты, подписали руководители делегаций из 22 стран, однако руководитель из США отказался ставить подпись, пишет газета «Красная звезда».

Также Рыжков отметил, что подобное действие американской стороны вновь показывает, что США руководствуются политическими вопросами, а не соответствием самолета требованиям договора. Он подчеркнул, что Россия настаивает на возвращении США в договор и требует разъяснений возникшей ситуации.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, в тексте которого говорится о том, что Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу якобы в связи с невыполнением Москвой обязательств.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал обвинения Вашингтона в адрес Москвы о несоблюдении договора абсолютно необоснованными.