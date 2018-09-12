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Пространственная стратегия даст экономике 50 трлн рублей до 2035 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Реализация проектов, заложенных в «Стратегию пространственного развития», принесет российской экономике около 50 трлн рублей до 2035 года. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Только транспортные проекты на горизонте до 2035 года обеспечат рост ВВП на 0,6–0,8% ежегодно.

«Это включает магистральные автодороги, развитие железнодорожных перевозок, скоростных пассажирских перевозок, порты и внутренние водные пути», — сказал «Известиям» замминистра.

По предварительной оценке Минэкономразвития, реализация стратегии даст экономике 1% ВВП к 2025 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Однако МЭР ожидает и нематериального эффекта от воплощения в жизнь заложенных в стратегию мероприятий. В частности, повышения инфраструктурной связанности территорий, улучшения качества жизни людей, повышения доступности современных услуг.

Точно подсчитать экономический эффект будет возможно только после утверждения стратегии и плана ее реализации, подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития. В конце августа министерство внесло соответствующий проект в правительство.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пространственная стратегия даст экономике 50 трлн рублей до 2035 года

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