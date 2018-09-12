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В Барселоне отметили День Каталонии митингом за независимость

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Фото: REUTERS/ANC/Roser Vilallonga
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Сотни тысяч жителей Барселоны отметили День Каталонии массовым митингом за независимость региона от Испании. Об этом 11 сентября сообщило агентство Associated Press.

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Мероприятие началось в 17:14 по местному времени с минуты молчания — в память об 11 сентября 1714 года, когда Каталония утратила свою независимость. После этого протестующие прошли маршем по улицам города, требуя «свободы», «независимости», а также освобождения политических заключенных. По заявлению местной полиции, в митинге приняли участие около миллиона человек.

Демонстрация началась почти через год после того, как незаконный референдум по отделению, проведенный каталонскими властями 1 октября 2017 года, привел к неэффективной декларации независимости, которая не получила международного признания.

Испанское правительство применило статью 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида. Инициировавшие раздел Испании каталонские лидеры и активисты попали в тюрьму или бежали из страны.

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