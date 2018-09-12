В Барселоне отметили День Каталонии митингом за независимость
Сотни тысяч жителей Барселоны отметили День Каталонии массовым митингом за независимость региона от Испании. Об этом 11 сентября сообщило агентство Associated Press.
Мероприятие началось в 17:14 по местному времени с минуты молчания — в память об 11 сентября 1714 года, когда Каталония утратила свою независимость. После этого протестующие прошли маршем по улицам города, требуя «свободы», «независимости», а также освобождения политических заключенных. По заявлению местной полиции, в митинге приняли участие около миллиона человек.
Демонстрация началась почти через год после того, как незаконный референдум по отделению, проведенный каталонскими властями 1 октября 2017 года, привел к неэффективной декларации независимости, которая не получила международного признания.
Испанское правительство применило статью 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида. Инициировавшие раздел Испании каталонские лидеры и активисты попали в тюрьму или бежали из страны.