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Прокуратура США не станет предъявлять обвинения участнику Backstreet Boys

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Фото: Global Look Press/AUG/face to face
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Прокуратура американского округа Лос-Анджелес рассмотрела дело одного из участников группы Backstreet Boys Ника Картера и заявила, что не станет предъявлять ему официальных обвинений в изнасиловании Мелиссы Шуман.

Изучив все обстоятельства дела, ведомство пришло к выводу, что не сможет выдвинуть официальные обвинения, так как срок давности по преступлению истек еще в 2013 году, спустя 10 лет после предполагаемого инцидента, пишет агентство Reuters.

В ноябре 2017 года американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила в изнасиловании бывшего вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера. Инцидент произошел в 2002 году, когда ей было 18 лет, утверждает артистка.

В 2017 году в Соединенных Штатах прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах обвинили Стивена Сигала, Кевина Спейси, Чака Норриса, Оливера Стоуна, Сильвестра Сталлоне и других звезд.

Скандал о сексуальных домогательствах не обошел стороной и американских политиков. Так, в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним девушкам обвиняют кандидата на пост члена сената США, представителя Республиканской партии Роя Мура. Президент страны Дональд Трамп публично заступился за него.

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