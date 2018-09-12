Мадуро потребует от Колумбии компенсации за мигрантов

Венесуэльский лидер Николас Мадуро намерен через международные суды добиться компенсации за всех колумбийских мигрантов, находящихся в Венесуэле. По его словам, речь идет о миллионах людей.

«Есть идея, которую я одобрил, подать международный иск, чтобы потребовать от колумбийского правительства компенсации за 5,6 млн колумбийцев, которые находятся здесь», — заявил президент Венесуэлы.

Как отмечает портал Universal, Мадуро планирует получить денежные средства за каждого мигранта.

Республика не первый год переживает острый социально-экономический кризис, который сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией нацвалюты. Уже несколько лет власти не публикуют официальных отчетов о росте цен.

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр уберут пять нулей и привяжут новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60. 5 сентября уровень инфляции в стране превысил 200 000% в годовом исчислении.