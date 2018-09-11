Прямой эфир

США не винят Россию в «акустических атаках» на Кубе

0
Фото: Global Look Press/Ting Shen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты призвали скептически относиться к публикациям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, СМИ распространили сообщения неназванных американских чиновников, которые обвиняют российские власти в произошедшем. Науэрт призвала скептически относиться к данной информации и напомнила, что расследование всё еще продолжается, пишет «РИА Новости».

11 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, заявила, что спецслужбы США считают, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов в Китае и на Кубе стоит Россия.

Американские власти утверждают, что в результате неких «акустических атак» в Гаване с ноября 2016-го по август прошлого года пострадали 24 американских дипломата. Все они жаловались на различные симптомы, такие как потеря слуха, тошнота, головные боли и нарушение равновесия. Однако установить причину недомогания не удалось. США возложили тогда ответственность на Кубу и отозвали оттуда 60% сотрудников своего посольства.

В июне 2018 года история с «акустическими атаками» повторилась, но на этот раз в Китае. В Госдепартаменте тогда заявили, что этот инцидент стал причиной возвращения 11 человек из американских дипмиссий в КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе заявили о «множестве доказательств» подготовки химоружия в Сирии
Захарова призвала Госдеп быть аккуратнее в высказываниях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017