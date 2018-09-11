США не винят Россию в «акустических атаках» на Кубе

Соединенные Штаты призвали скептически относиться к публикациям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, СМИ распространили сообщения неназванных американских чиновников, которые обвиняют российские власти в произошедшем. Науэрт призвала скептически относиться к данной информации и напомнила, что расследование всё еще продолжается, пишет «РИА Новости».

11 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, заявила, что спецслужбы США считают, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов в Китае и на Кубе стоит Россия.

Американские власти утверждают, что в результате неких «акустических атак» в Гаване с ноября 2016-го по август прошлого года пострадали 24 американских дипломата. Все они жаловались на различные симптомы, такие как потеря слуха, тошнота, головные боли и нарушение равновесия. Однако установить причину недомогания не удалось. США возложили тогда ответственность на Кубу и отозвали оттуда 60% сотрудников своего посольства.

В июне 2018 года история с «акустическими атаками» повторилась, но на этот раз в Китае. В Госдепартаменте тогда заявили, что этот инцидент стал причиной возвращения 11 человек из американских дипмиссий в КНР.