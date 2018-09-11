Скончался любовник принцессы Дианы

Искусствовед Оливер Хоар, известный как один из возлюбленных принцессы Дианы, скончался во Франции в возрасте 73 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Хоар был близким другом принца Чарльза и к моменту знакомства с принцессой вместе с женой воспитывал троих детей. Роман Хоара и Дианы начался в 1992 году после кончины ее отца, графа Спенсера. В том же году принц Чарльз и леди Ди разъехались на фоне многочисленных скандалов. Официально они развелись только спустя четыре года.

Как отмечает «Газета.ру», Хоар никогда публично не признавал романтическую связь с принцессой Дианой, однако в королевском окружении постоянно ходили слухи об их тайном романе.

Согласно одному из них, однажды полуодетый Хоар был задержан охраной Кенсингтонского дворца. Возлюбленный леди Дианы пытался спрятаться за большим лавровым деревом в тот момент, когда сработала пожарная сигнализация, среагировавшая на зажженную им сигарету.

Принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже в ночь на 31 августа 1997 года. Вместе с ней в автомобиле находились кинопродюсер Доди аль-Файед и телохранитель.

Причиной трагедии названо неосторожное ведение машины водителем, а также противозаконные действия журналистов, преследовавших автомобиль. Согласно другой популярной версии, автокатастрофа могла быть спланированным убийством, а не трагической случайностью. Предполагается, что план убийства принцессы готовился около шести месяцев.