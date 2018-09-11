Президент США Дональд Трамп отменил визит в Ирландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил визит в Дублин из-за изменений в его рабочем графике, заявил премьер-министр Ирландии Лео Вардакара.

Планировалось, что американский лидер прибудет с официальным визитом 12 ноября, а уже на следующий день отправится в Шотландию на принадлежащий Trump Organization гольф-курорт, пишет «Федеральное агентство новостей».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила, что вопрос о поездке Трампа в Дублин пока обсуждается и не решен окончательно. «Президент поедет в Париж в ноябре, как ранее было объявлено. Мы пока решаем, будет ли остановка в Ирландии. Как только детали подтвердятся, мы дадим вам знать», — приводит ее слова ТАСС.

31 августа сообщалось, что американский лидер 11 ноября посетит столицу Франции, где примет участие в параде по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.