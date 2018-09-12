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Экспорт российских игрушек за последние три года составил рекордные 3,85 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В первом полугодии 2018 года российские производители экспортировали 8,5 тыс. т игрушек общей стоимостью примерно 3,85 млрд рублей — рекордные за последние три года показатели. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия». В аналогичном периоде 2015 года общая стоимость зарубежных поставок составляла примерно 2,9 млрд рублей.

Российские игрушки набирают популярность за рубежом     
Экспорт отечественных товаров этой категории вырос на треть

Лидерами среди экспортеров являются страны СНГ — Казахстан, Белоруссия и Украина. Далее следуют США, Нидерланды и Корея.

Наибольшей популярностью пользуются высокотехнологичные, инновационные игрушки, а также продукция, созданная из натуральных, экологически чистых материалов.

Эксперты отмечают интерес интернет-покупателей к российским настольным играм и пазлам, а также товарам для обучения детей русскому языку. Последние пользуются спросом среди эмигрантов из России.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Экспорт игрушек поставил рекорд

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