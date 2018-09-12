Экспорт российских игрушек за последние три года составил рекордные 3,85 млрд рублей

В первом полугодии 2018 года российские производители экспортировали 8,5 тыс. т игрушек общей стоимостью примерно 3,85 млрд рублей — рекордные за последние три года показатели. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия». В аналогичном периоде 2015 года общая стоимость зарубежных поставок составляла примерно 2,9 млрд рублей.

Лидерами среди экспортеров являются страны СНГ — Казахстан, Белоруссия и Украина. Далее следуют США, Нидерланды и Корея.

Наибольшей популярностью пользуются высокотехнологичные, инновационные игрушки, а также продукция, созданная из натуральных, экологически чистых материалов.

Эксперты отмечают интерес интернет-покупателей к российским настольным играм и пазлам, а также товарам для обучения детей русскому языку. Последние пользуются спросом среди эмигрантов из России.

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Экспорт игрушек поставил рекорд