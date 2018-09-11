Сотрудница МЧС уговорила пьяного омича не взрывать дом
Сотрудница МЧС Любовь Николаева уговорила пьяного жителя Омска не взрывать пятиэтажный дом. Она также убедила мужчину открыть дверь сотрудникам правоохранительных органов.
Николаева работает старшим инспектором центра управления в кризисных ситуациях. Когда поступил звонок от неизвестного, который находился в квартире с открытыми газовыми вентилями и собирался закурить, сотрудники начали взаимодействие с экстренными службами. Николаева поддерживала с мужчиной телефонный диалог, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.
Разговор длился около 15 минут. Звонивший был пьян и агрессивен. Николаева применила прием, о котором узнала на обучающих занятиях — найти тему, которая смягчит собеседника, и «давить» на нее. Такой темой оказался разговор о семье. Мужчина пошел на контакт и рассказал, что на днях в четвертый раз стал отцом.
«Благодаря нашим с ним разговорам оперативные службы выиграли время на прибытие. Кроме того, злоумышленник уже хотел закурить, что могло бы привести к взрыву дома, но я убедила его дождаться, пока всех жителей дома эвакуируют», — рассказала сотрудница МЧС.