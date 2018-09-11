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Сотрудница МЧС уговорила пьяного омича не взрывать дом

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Сотрудница МЧС Любовь Николаева уговорила пьяного жителя Омска не взрывать пятиэтажный дом. Она также убедила мужчину открыть дверь сотрудникам правоохранительных органов.

Николаева работает старшим инспектором центра управления в кризисных ситуациях. Когда поступил звонок от неизвестного, который находился в квартире с открытыми газовыми вентилями и собирался закурить, сотрудники начали взаимодействие с экстренными службами. Николаева поддерживала с мужчиной телефонный диалог, сообщает Сибирский региональный центр МЧС.

Разговор длился около 15 минут. Звонивший был пьян и агрессивен. Николаева применила прием, о котором узнала на обучающих занятиях — найти тему, которая смягчит собеседника, и «давить» на нее. Такой темой оказался разговор о семье. Мужчина пошел на контакт и рассказал, что на днях в четвертый раз стал отцом.

«Благодаря нашим с ним разговорам оперативные службы выиграли время на прибытие. Кроме того, злоумышленник уже хотел закурить, что могло бы привести к взрыву дома, но я убедила его дождаться, пока всех жителей дома эвакуируют», — рассказала сотрудница МЧС.

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