В Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах теракта 11 сентября

Траурная церемония в память о жертвах теракта прошла на территории мемориала у комплекса нового Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке во вторник, 11 сентября, сообщает ТАСС.

Памятное мероприятие началось в 08:46 по местному времени. Именно в это время 17 лет назад первый из захваченных террористами из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) самолетов врезался в северную башню ВТЦ. Далее присутствовавшие родные жертв трагедии зачитали имена всех 2977 погибших человек.

Церемония несколько раз прерывалась на минуты молчания, обозначая ключевые моменты теракта: столкновение второго самолета с южной башней центра, третьего самолета — со зданием Пентагона в Вашингтоне, обрушение южной башни, падение рейса № 93 в штате Пенсильвания и обрушение северной башни.

Во время церемонии у мемориала стоял почетный караул из сотрудников службы пожарной охраны Нью-Йорка, городского департамента полиции и транспортной полиции. Сотрудники этих ведомств первыми оказались на месте завалов и занимались поиском пропавших и погибших, затем — ликвидацией последствий теракта.

Вечером в Нью-Йорке по традиции зажгли два столба света высотой около 6 км, направленных вверх и напоминающих очертаниями башни-близнецы.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией посетил церемонию открытия памятника жертвам рейса № 93 в Пенсильвании. В своей речи американский лидер поблагодарил работников всех служб, занимавшихся спасением жертв теракта, а также отметил, что жертвы 11 сентября вправе считаться героями Америки.

17 years since September 11th! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 сентября 2018 г.

В конце своей речи Трамп отметил, что история Америки не пишется ее врагами. «Американская история написана нашими героями», — завершил свое выступление президент США.

17 лет назад 19 террористов «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибли почти 3 тыс. человек, среди которых были женщины и дети.