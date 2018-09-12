В Москве открылся Международный конкурс теноров «Хосе Каррерас Гран-При». В смотре принимают участие 80 певцов из разных стран. Председателем жюри конкурса стал сам маэстро Хосе Каррерас.

Приветствие участникам и гостям конкурса направил президент России Владимир Путин. Он пожелал музыкантам вдохновения и успехов.

В первом туре участники исполнят арии из опер, во втором — неаполитанские песни. Финальный тур — исполнение в сопровождении оркестра.

Победителей ждет право выступить в спектаклях российских оперных театров. Смотр продлится до 15 сентября в театре «Геликон-опера».