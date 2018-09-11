Искусственный интеллект обнаружил 72 неизвестных радиоимпульса в космосе

Система искусственного интеллекта помогла астрономам из Университета Калифорнии в Беркли зарегистрировать 72 быстрых радиовсплеска от источника FRB121102 в 3 млрд световых лет от Земли, говорится в сообщении на сайте проекта Breakthrough Initiatives.

Радиовсплески — это яркие импульсы радиоизлучения из далеких галактик длительностью в миллисекунды. Объект FRB121102 на сегодня единственный известный источник, который производит повторяющиеся радиовсплески.

Изначально другая группа исследователей в августе 2017 года наблюдала при помощи радиотелескопа Green Bank Telescope за источником FRB121102. Тогда астрономы обнаружили 21 быстрый радиовсплеск.

Сейчас исследователи зарегистрировали 72 новые вспышки, которые не заметили изначально.

Для этого они разработали алгоритм, известный как сверточная нейронная сеть, который помог найти радиоимпульсы, которые пропустил классический подход.

7 сентября сообщалось, что американские ученые впервые смогли обнаружить мощный молекулярный «ветер», в галактике SPT2319-55 на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли.