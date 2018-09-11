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Пилот «Феррари» Райкконен подписал контракт с «Заубером»

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Фото: Global Look Press/Hoch Zwei
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Пилот «Феррари» 38-летний Кими Райкконен подписал двухлетний контракт с «Заубером», в составе которого он начинал карьеру автогонщика.

По информации финских СМИ, спортсмен будет не просто выступать за швейцарскую команду, а станет ее совладельцем. Пятая часть ее акций теперь принадлежит пилоту «Формулы-1», пишет «Спорт-Экспресс».

«Угадайте, кто вернулся? Впереди следующие два года с «Заубером». Очень приятно вернуться туда, где всё началось!» — написал финский гонщик на своей странице в Instagram.

В свою очередь, в итальянскую команду «Феррари» перейдет 20-летний Шарль Леклерк. Он станет новым напарником Себастьяна Феттеля.

Райкконен завоевал титул чемпиона мира серии «Формула-1» в 2007 году. До этого он дважды был вице-чемпионом.

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