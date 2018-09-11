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Эммануил Виторган приготовился стать отцом в четвертый раз

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Народный артист России Эммануил Виторган стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой рассказал о своей личной жизни.

В 2003 году Виторган женился в третий раз — на Ирине Млодик. В начале марта 2018 года у 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены родилась дочь Этель.

«Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», — заявил Виторган, пишет «Газета.ру».

В передаче артист также рассказал, как боролся за жизнь второй супруги Аллы Балтер. По его словам, смерть супруги так сильно отразилась на нем, что он даже не хотел жить.

У советского и российского артиста есть дочь от первого брака Ксения Виторган и сын Максим Виторган от второго брака.

В сентябре стало известно, что заслуженная артистка России Елизавета Боярская ожидает второго ребенка.

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