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В Казани водитель насмерть сбил мать с дочерью на пешеходном переходе

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Женщина и 10-летняя девочка погибли в результате ДТП в Казани во вторник, 11 сентября.

«Около 14:00 на нерегулируемом пешеходном переходе через проезжую часть улицы Ибрагимова, рядом с домом 32б, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. Последняя от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, устанавливая причины ДТП», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД Республики Татарстан.

В минздраве Республики рассказали, что женщина скончалась в карете скорой помощи.

Правоохранительные органы уже задержали водителя автомобиля.

Ранее машина сбила шесть человек на пешеходном переходе в Пермском крае. В результате аварии двое получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель врезавшегося ВАЗ-2107 не был пьян.

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