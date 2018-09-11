В Казани водитель насмерть сбил мать с дочерью на пешеходном переходе

Женщина и 10-летняя девочка погибли в результате ДТП в Казани во вторник, 11 сентября.

«Около 14:00 на нерегулируемом пешеходном переходе через проезжую часть улицы Ибрагимова, рядом с домом 32б, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на женщину и 10-летнюю девочку. Последняя от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, устанавливая причины ДТП», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД Республики Татарстан.

В минздраве Республики рассказали, что женщина скончалась в карете скорой помощи.

Правоохранительные органы уже задержали водителя автомобиля.

Ранее машина сбила шесть человек на пешеходном переходе в Пермском крае. В результате аварии двое получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель врезавшегося ВАЗ-2107 не был пьян.