Прямой эфир

Международный уголовный суд ответил на угрозу США ввести санкции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге продолжит свою беспристрастную работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права, говорится в распространенном заявлении инстанции.

Таким образом там ответили на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Последний накануне заявил, что Вашингтон может ввести санкции против МУСа и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении Соединенных Штатов и Израиля.

В свою очередь, в инстанции дали понять, что даже если Международный уголовный суд является независимым и беспристрастным органом, права которого вторичны по отношению к юрисдикции государств по расследованию и привлечению к ответственности виновных, он может оказать влияние, если страна не справляется со своими обязанностями.

«Суд был создан в соответствии с Римским статутом как инструмент для привлечения к ответственности за преступления, потрясающие сознание человечества <…> Только когда вовлеченное государство не в состоянии сделать это вообще (привлечь к отнесенности виновных и восстановить справедливость. —– Ред.) или должным образом, МУС осуществляет свою юрисдикцию», — цитирует заявление суда ТАСС.

Во время выступления Болтон также заявил, что Соединенные Штаты не намерены вступать в МУС, а также помогать инстанции и сотрудничать с ней. По его словам, американские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН по вопросам принятия мер по ограничению деятельности Международного уголовного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США собираются прекратить финансирование Палестины через ООН
СМИ узнали о подготовке плана ЕС по реформе ВТО из-за США и Китая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017