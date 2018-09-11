Международный уголовный суд ответил на угрозу США ввести санкции

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге продолжит свою беспристрастную работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права, говорится в распространенном заявлении инстанции.

Таким образом там ответили на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Последний накануне заявил, что Вашингтон может ввести санкции против МУСа и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении Соединенных Штатов и Израиля.

В свою очередь, в инстанции дали понять, что даже если Международный уголовный суд является независимым и беспристрастным органом, права которого вторичны по отношению к юрисдикции государств по расследованию и привлечению к ответственности виновных, он может оказать влияние, если страна не справляется со своими обязанностями.

«Суд был создан в соответствии с Римским статутом как инструмент для привлечения к ответственности за преступления, потрясающие сознание человечества <…> Только когда вовлеченное государство не в состоянии сделать это вообще (привлечь к отнесенности виновных и восстановить справедливость. —– Ред.) или должным образом, МУС осуществляет свою юрисдикцию», — цитирует заявление суда ТАСС.

Во время выступления Болтон также заявил, что Соединенные Штаты не намерены вступать в МУС, а также помогать инстанции и сотрудничать с ней. По его словам, американские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН по вопросам принятия мер по ограничению деятельности Международного уголовного суда.