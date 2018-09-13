Банки прогнозируют рост ипотечных ставок на 0,5-1 п.п.

Средние ипотечные ставки могут вырасти на 0,5–1 п.п., до 10–10,5% в течение года. Об этом сообщили «Известиям» представители банков из топ-15 по объемам выдачи жилищных кредитов. В Минстрое также не исключают роста ставок и говорят, что некоторые организации уже начали менять условия. Основная причина — нестабильность на финансовых рынках. После улучшения ситуации ставки снова начнут снижаться.

Ориентиром в этом вопросе может выступить решение Центробанка по ключевой ставке, которое будет принято 14 сентября, говорят представители банков. Сейчас ипотечные кредиты выдаются под 9–9,5%.

— Мы ожидаем рост ипотечной ставки примерно на 0,5–1 п.п., — рассказал «Известиям» вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов Александр Емешев. Но выдача ипотеки в к концу года, по его мнению, продолжит расти, поскольку последний квартал года традиционно является самым активным периодом. Даже если ставки увеличатся на 0,5-1 п.п., рост выдач сохранится.

При урегулировании геополитических рисков и стабилизации основных показателей — инфляции, индекса промышленного производства, курса национальной валюты — регулятор возобновит курс на смягчение денежно-кредитной политики, и ставки снова понизятся, уверен Александр Емешев.

По словам представителя одной из кредитных организаций, пожелавшего остаться анонимным, для новых заемщиков ежемесячный платеж увеличится на 3–6%. При среднем кредите 2 млн рублей это 0,6–1,2 тыс. рублей. Он также считает, что рост ставок составит 0,5–1 п.п. По его мнению, монетарная политика регулятора может ужесточиться при сохранении нынешних тенденций — усилении рисков введения новых санкций, дальнейшем падении спроса на ОФЗ, росте инфляционных ожиданий вследствие ослабления рубля и увеличения НДС. Однако этот тренд будет наблюдаться в пределах года: причин для долгосрочного роста ставок по ипотеке нет — они снова перейдут к снижению после окончания нестабильности на финансовых рынках, отметил собеседник «Известий».

Перспективы рынка будут напрямую зависеть от макроэкономической ситуации и доходов каждой конкретной семьи, считает руководитель направления «Кредитные продукты малого и микробизнеса» Связь-банка Михаил Серов. Он также не исключает корректировки ставки по ипотеке в краткосрочной перспективе.

При этом некоторые игроки уже скорректировали процентные ставки по ипотеке на те же 0,5–1 п.п. Об этом рассказал управляющий директор Абсолют Банка Иван Любименко. Скорее всего, их примеру в скором времени последуют и другие кредитные организации, подчеркнул он.

— В условиях динамики падения курса рубля в августе-сентябре, а также последовавшего роста процентных ставок по депозитам физлиц рынок, вероятно, будет вынужден также скорректировать процентные ставки по жилищному кредитованию, — указал Иван Любименко. По его словам, спрос на жилищные кредиты может снизиться, только если уровень ставок повысится до 12% и более.

В пресс-службе ВТБ и банка «Возрождение» «Известиям» сообщили об отсутствии планов по изменению своих ипотечных ставок.

В справочных материалах Минстроя к проекту «Ипотека и арендное жилье» (есть у «Известий») также указано, что рост ставок возможен «на фоне возросшей неопределенности на финансовых рынках», однако это не отразится на выполнении целевых показателей 2018 года. По прогнозу госкомпании «Дом.РФ», в 2018 году будет выдано ипотеки примерно на 3 трлн рублей, что в 1,5 раза больше результата прошлого года. Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что ставки по ипотеке в случае изменения ключевой ставки могут пойти вверх и некоторые банки уже на это отреагировали.

В «Дом.РФ» отметили, что рынок ипотеки продолжит рост, его темпы к концу года могут составить 20–30%.

— Ставки по ипотеке в ближайшей перспективе не имеют ресурса для дальнейшего снижения. Но временные внешние факторы не окажут влияния на долгосрочные цели на рынке ипотеки: к 2024 году, согласно указу президента, ставка по ипотеке составит 8% и ниже, — заверили в госкомпании. Этому будут способствовать «дополнительные меры — перевод ипотеки в электронный формат, формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг», подчеркнули в «Дом.РФ».

По мнению директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина, перспективы рынка сейчас выглядят позитивно: ипотека — один из немногих работающих инструментов для приобретения недвижимости. Поэтому изменение ставок в диапазоне 0,5–1% не вызовет резкого изменения поведения потенциальных покупателей недвижимости, полагает он.

Заведующий кафедрой ипотечного кредитования и страхования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов также считает, что кратковременное повышение ставок, в пределах года, существенно не повлияет на спрос.

— Даже если ставки по ипотеке вырастут, люди всё равно будут стремиться улучшить свои жилищные условия, — уверен эксперт. Кроме того, по его словам, спрос будет поддерживается за счет постоянной миграции в крупные города.

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко говорит о более коротком сроке роста ставок — 1–2 месяцах. Это все же кратковременный эффект, и в данном случае важно не допустить расшатывания финансового и банковского секторов, считает он.