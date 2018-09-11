Первый самолет приземлился в обновленном ульяновском аэропорту

В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) на обновленной после реконструкции взлетно-посадочной полосе совершил посадку первый пассажирский самолет Bombardier CRJ-200, выполнявший рейс из Москвы.

Воздушное судно встретили традиционной водной аркой. Ульяновский духовой оркестр «Держава» сыграл в здании аэровокзала, а также был организован флешмоб. Пассажиры получили памятные сувениры, отмечает 1ul.ru.

Баратаевка имени Карамзина — гражданский аэропорт федерального значения. Расположен в 9 км юго-западнее центра города. В Ульяновске также имеется международный аэропорт Ульяновск-Восточный, являющийся летно-испытательной базой крупнейшего в России авиационно-промышленного комплекса «Авиастар».