Прямой эфир

Первый самолет приземлился в обновленном ульяновском аэропорту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) на обновленной после реконструкции взлетно-посадочной полосе совершил посадку первый пассажирский самолет Bombardier CRJ-200, выполнявший рейс из Москвы.

Воздушное судно встретили традиционной водной аркой. Ульяновский духовой оркестр «Держава» сыграл в здании аэровокзала, а также был организован флешмоб. Пассажиры получили памятные сувениры, отмечает 1ul.ru.

Баратаевка имени Карамзина — гражданский аэропорт федерального значения. Расположен в 9 км юго-западнее центра города. В Ульяновске также имеется международный аэропорт Ульяновск-Восточный, являющийся летно-испытательной базой крупнейшего в России авиационно-промышленного комплекса «Авиастар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аэропорт Платов впервые принял широкофюзеляжный самолет
Авиакомпания «Победа» отменила 26 рейсов в Ульяновск из-за аэропорта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017