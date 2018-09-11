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Фельдшера оштрафовали после смерти пациента во Владимирской области

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Во Владимирской области фельдшер скорой помощи Кольчугинской ЦРБ осуждена за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.

В декабре прошлого года 64-летний одинокий пенсионер порезал себя в области груди и через некоторое время вызвал медиков. Фельдшер предложила мужчине пойти к участковому врачу, сообщает ИА «Владимирские новости»

Истекающий кровью пенсионер выбрался на лестничную площадку и постучал к соседям. Прибывшие уже по их вызову медицинские сотрудники отвезли его в больницу, однако спасти жизнь пациента не удалось. В связи с примирением сторон фельдшер получила лишь штраф в размере 15 тыс. рублей.

Как сообщалось в августе, в селе Талдан Амурской области медики каждое утро толкают единственный автомобиль скорой помощи, чтобы завести его. Из-за состояния машины фельдшеры часто ходят по вызовам пешком — недавно селу выдали новый Ford, но его тут же забрала городская больница.

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