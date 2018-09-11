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Президент Шри-Ланки сравнил орехи на борту SriLankan Airlines с собачьей едой

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Орешки, которыми президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену попытались угостить в самолете национальной авиакомпании SriLankan Airlines на пути из Непала на родину, вызвали гнев и отвращение главы государства. Такое не может есть не только человек, но даже собака, заявил он, потребовав найти ответственных за питание на борту. Об этом сообщает сайт BBC.

Лидер страны сделал свое гневное заявление во время выступления перед группой фермеров на юге Шри-Ланки. При этом Сирисена не уточнил, что именно ему в орехах не понравилось, сообщает телеканал «360».

Руководство авиакомпании неоднократно обвиняли в коррупции. Специальная президентская комиссия ведет сейчас расследование по делу перевозчика. Долги SriLankan Airlines составляют, по информации BBC News, почти $2 млн.

Ранее во вторник в пресс-службе UTair заявили, что самолет авиакомпании Boeing 737-800, направлявшийся из Кургана в Москву, не проходил в опасной близости от воздушного шара с корзиной. 

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