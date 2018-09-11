Рождаемость в Тульской области упала на 8%

За первые восемь месяцев этого года в Тульской области родилось 8430 детей, число умерших жителей составило 16 278 человек. Общий демографический баланс — минус 8848 человек.

Рождаемость снизилась почти на 8%, смертность упала на 3,5%. Соотношение этих двух показателей — 1,93 «в пользу» уровня летальности — худший показатель в ЦФО, а также один из пяти самых высоких (негативных) — в РФ. Как напоминает ИА «Тульские новости», самые печальные данные по соотношению «смертность/рождаемость» были зарегистрированы во второй половине 1990-х годов, когда цифра превышала 3,0 и даже 3,5.

В начале сентября правительство Башкортостана сообщило о скачке рождаемости в июле 2018 года. В июле на свет появились 4,4 тыс. малышей. Это сопоставимо с показателями четырехлетней давности. С января по июнь рождаемость составляла от 3,8 тыс. до 4 тыс. детей.