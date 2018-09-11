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Выход Pokemon Go в России назвали шагом отчаяния

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Игра Pokemon Go появилась в официальных магазинах приложений в России, когда большинство людей уже потеряли к ней интерес. Об этом заявил российский рекордсмен по ловле монстров в игре Pokemon Go Георгий Тимофеев.

«Игра утратила свою значительную популярность. Играет максимум 10–20% от тех, кто играл в нее при запуске, когда она не была официально выпущена (в России. — Ред.). <...> Выпускать спустя два года игру, мне кажется, это отчаянный шаг», — заявил Тимофеев в беседе с НСН и добавил, что, по его мнению, играть в Pokemon Go продолжают либо фанаты самой игры, либо те, кто увлекается покемонами и японской культурой в целом.

Ранее 11 сентября появилась информация о том, что игра Pokemon Go официально появилась в магазинах приложений App Store и Google Play в России. Запуск мобильного приложения состоялся еще в июле 2016 году в США, Австралии и Новой Зеландии. Российские пользователи скачивали приложение с зарубежных площадок.

Сам Тимофеев перестал играть в игру с августа 2016 года, утратив к ней интерес после нашумевшего дела Руслана Соколовского, в отношении которого возбудили уголовное дело. Молодой человек тогда опубликовал в сети видеоролик, в котором ловил покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих.

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