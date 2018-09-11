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США заподозрили Россию в причастности к «акустическим атакам»

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Фото: TASS/Zuma/Joaquin Hernandez
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Спецслужбы США считают, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов в Китае и на Кубе стоит Россия. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

ФБР не нашло доказательств «акустических атак» на Кубе

По их мнению, кубинские власти могли сотрудничать с российской стороной в применении электромагнитного или другого вида оружия против сотрудников дипучреждений Соединенных Штатов. В настоящее время специалисты пытаются выяснить, какие именно устройства были использованы, поэтому Вашингтон не может пока публично предъявить обвинения Москве.

В Госдепартаменте комментировать версию о причастности России к атакам не стали. Официальный представитель ведомства Хизер Науэрт заявила, что США еще не определили, «кто или что несет ответственность» за произошедшее, так как расследование продолжается.

Американские власти утверждают, что в результате неких «акустических атак» в Гаване с ноября 2016-го по август прошлого года пострадали 24 американских дипломата. Все они жаловались на различные симптомы, такие как потеря слуха, тошнота, головные боли и нарушение равновесия. Однако установить причину недомогания не удалось. США возложили тогда ответственность на Кубу и отозвали оттуда 60% сотрудников своего посольства.

В июне 2018 года история с «акустическими атаками» повторилась, но на этот раз в Китае. В Госдепартаменте тогда заявили, что этот инцидент стал причиной возвращения 11 человек из американских дипмиссий в КНР.

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