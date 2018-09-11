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На военном полигоне под Воронежем загорелись 90 га травы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В Воронежской области на военном полигоне «Погоново» загорелись трава и лес. Площадь пожара — около 90 га.

Информация о возгорании поступила от жителей близлежащих населенных пунктов, сообщает «РИА Новости». В тушении принимают участие военные и сотрудники областного лесопожарного центра.

«Блокнот-Воронеж» сообщает, что возгорание не представляет опасности для ближайших строений, так как до них около 5 км.

11 сентября на территории Тамбовской области ввели пятый класс пожарной опасности. На период с 12 сентября по 1 октября ограничено пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств. 

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