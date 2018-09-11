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ООН призвала Киев выплатить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ожидает от украинских властей исполнения решения Верховного суда Украины (ВСУ), который признал незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

«Мы призываем украинские власти быстро выполнить это решение и принести облегчение многим людям, которые надеются на эти выплаты», — заявила директор Европейского бюро УВКБ Паскаль Моро.

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По ее словам, решение ВСУ — это спасательный круг для тысяч пожилых людей, которые не могли получать пенсии, говорится в пресс-релизе управления, распространенном 11 сентября в Женеве.

Сообщается, что УВКБ продолжает призывать международное сообщество оказать поддержку 3,4 млн людей, нуждающихся в гуманитарной помощи вследствие конфликта.

Верховный суд Украины счел незаконным решение властей страны остановить выплату пенсий жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее решение было принято 4 сентября.

Как отмечают эксперты, это решение было вынесено по показательному делу и его будут применять при рассмотрении всех исков переселенцев в органы Пенсионного фонда Украины.

Ранее «Известия» писали, что в конце июля на Украине началась массовая задержка пенсионных выплат. С такими проблемами столкнулся каждый шестой пенсионер.

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