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МЧС предупредило жителей Московской области об усилении ветра 12 сентября

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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МЧС РФ предупредило жителей Московской области об усилении ветра в среду, 12 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.

По прогнозу метеорологов, в столице и области 12 сентября ожидается усиление ветра до 13–18 м/с. При сильном ветре горожанам рекомендуется закрыть все форточки и окна в квартире или доме, отключить электричество и газ, а также перекрыть водопровод. Как поясняет РИАМО, безопасными при сильном ветре являются места вдали от окон — туалеты, коридоры, встроенные шкафы. В случае если непогода застала на улице, необходимо укрыться в подъезде или любом здании, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках транспорта, вблизи рекламных щитов, под деревьями.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», водителям рекомендуется парковать автомобиль в гараже, а при его отсутствии ставить свое транспортное средство вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее Гидрометцентр объявил на 12 сентября в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и высокой пожароопасности. Температура воздуха в области составит от +18 до +23 градусов, ожидаются осадки, сообщает телеканал «360».

10 сентября сообщалось, что синоптики пообещали похолодание в Москве на текущей неделе. Температура воздуха днем составит около +20...+21 градуса, ночью похолодает до +10 градусов.

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