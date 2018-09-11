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Возбуждено дело по факту избиения собаки в Орле

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В Орле возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Полицейские проверили видео в социальных сетях, на котором молодой человек наносит удары собаке.

Ролик был опубликован в группе «Орловчане ВКонтакте» на минувших выходных. Участники сообщества пытались разыскать нападавшего и написали заявление в полицию. У собаки теперь новый хозяин. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Как сообщалось в июле, суд в Новокузнецке назначил полгода исправительных работ мужчине, который после ссоры с супругой выбросил с балкона пятого этажа собаку Беллу и хорька. Пес сломал лапы, а хорек ослеп. Очевидцы подобрали хорька и отвезли его в ветеринарную лечебницу, а собака убежала.

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