Ушаков отреагировал на появление якобы российского дипломата в «деле Скрипалей»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ничего не знает о некоем российском дипломате, который якобы помог правоохранительным органам Великобритании установить личности подозреваемых в отравлении британского агента и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Я ничего не слышал», — цитирует Ушакова «РИА Новости».

Ранее информация о некоем сотруднике дипмиссии РФ в Риме под псевдонимом Аполлон появилась в британском таблоиде Daily Express. По данным газеты, вскоре после инцидента в Солсбери его завербовали королевские спецслужбы. С того времени он якобы стал передавать всю конфиденциальную информацию о «международной шпионской сети Москвы» сотрудникам британских спецслужб.

Издание утверждает, что именно он помог Скотланд-Ярду по фотографиям идентифицировать возможных отравителей Скрипалей как Александра Петрова и Руслана Боширова, пишет сайт kp.ru.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 сентября обнародовала выводы расследования. Политик заявила, что спецслужбы страны подозревают Боширова и Петрова в покушении на Скрипалей, считая их агентами ГРУ.

В тот же день британская прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им предъявлено обвинение по четырем статьям.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.