Промышленный форум проходит в Ижевске

На Центральной площади Ижевска начал работу Промышленный форум, в рамках которого проходят XVII Всероссийская специализированная выставка «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и выставка «Нефть. Газ. Химия». Также открылась специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

На стендах 65 предприятий из 11 регионов России представлен широкий спектр технологий, оборудования и продукции для машиностроения, металлургии, металлообработки, нефтегазовой и энергетической отраслей, индустрии безопасности.

В рамках деловой программы запланирован круглый стол «Инвестиционный климат для предприятий промышленного сектора в Удмуртской Республике, в том числе на территории ТОСЭР «Сарапул». Также участников ждут пожарные учения по ликвидации последствий ДТП, демонстрации элементов спасения и самоспасения с высоты. Форум продлится до 14 сентября, пишет ИА «Сусанин».

Напомним, Сарапул является значительным промышленным центром Удмуртии. Основу экономической базы составляет многоотраслевая промышленность, в которой работает 60% всего экономически активного населения города.