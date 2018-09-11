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Первое село для получателей «гектаров» построят в Хабаровском крае

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В районе им. Лазо Хабаровского края к концу 2018 года начнут строить первое в России поселение на месте компактного расположения «дальневосточных гектаров». Проект дорожной сети направлен на госэкспертизу. Для создания села Дальневосточное приняли региональный закон.

В ходе общественных слушаний жители высказали идеи, которые учитывались при внесении изменений, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня». Например, в поселении будет больше площадок по сбору мусора. Из федерального бюджета на создание инфраструктуры для получателей «дальневосточных гектаров» выделено более 300 млн рублей.

Обладатели «дальневосточных гектаров» получили от властей Хабаровского края самый большой объем господдержки — 228,6 млн рублей. Общая сумма субсидий участникам программы всех регионов составляет 443 млн рублей. Второе место поделили Амурская область и Приморский край, выделившие по 48 млн рублей.

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