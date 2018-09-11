Аршавин рассказал о ностальгии по Санкт-Петербургу

Футболист Андрей Аршавин, выступающий за алма-атинский «Кайрат», сыграл первый за три года матч в родном Санкт-Петербурге. По словам футболиста, разлука с городом помогла ему осознать его величие.

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто», — сказал Аршавин в интервью телеканалу «78».

«Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж — это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красива архитектура, каналы и Нева», — подчеркнул он.

Футболист подчеркнул, что у него с «Кайратом» практически идеальный союз, а в Алма-Ате он стал своим. Однако он хотел бы после окончания контракта вернуться в родной город.

В мае Аршавин заявил, что в скором времени может завершить карьеру профессионального футболиста. Он добавил, что при этом намерен остаться в футболе, так как это его любимое занятие в жизни, однако не уточнил, в каком качестве.