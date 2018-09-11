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Ректором РГГУ назначили Александра Безбородова

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Фото: ТАСС/Галкин Николай
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Александра Безбородова назначили на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом во вторник, 11 сентября, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Приказом министра науки и высшего образования Российской Федерации от 28 августа 2018 года на должность ректора РГГУ назначен Александр Борисович Безбородов», — говорится в тексте.

Безбородов также является директором столичного Историко-архивного института. С 2016 года он был первым проректором РГГУ. 29 августа прошлого года приказом министра образования и науки России Ольги Васильевой был назначен исполняющим обязанности ректора РГГУ.

Безбородов — специалист по истории России второй половины ХХ — начала XXI вв. Он написал более 200 научных, научно-популярных и научно-методических трудов, передает агентство городских новостей «Москва».

Бывшего ректора РГГУ Евгения Ивахненко уволили с занимаемой должности в августе. Соответствующий приказ подписала Ольга Васильева.

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